Estudiantes no aprovechó el hombre de más

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estudiantes de La Plata visitó el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza prácticamente sin público y llamativamente en un pésimo estado. El cuerpo técnico de Abel Balbo decidió plantar un 4-4-2, contra un 4-2-3-1 de su rival.

En el arranque fue todo del local, pero tras un córner, Mauro Méndez pifió y no pudo poner la apertura del marcador de milagro. En defensa, el elenco Pincharrata marcó muy mal a Fernández, que muy libre armó al Tomba; y Ramírez aprovechó a centrar desde la derecha, con un flojo rendimiento de Emmanuel Más.

A los 25 minutos, se vio al local con más juego en equipo; el León no lo hizo, pero pudo festejar desde un tiro de esquina, colocando un injusto 1 a 0 con el gol de Luciano Lollo, luego de un gran centro de Pablo Piatti.

Me gustó Eros Mancuso, saliendo de atrás copó el medio a la derecha; aunque por el otro lado Ramírez siguió tirando centros muy solo, Más no marcó y Piatti no colaboró. En lo ofensivo a Estudiantes le cuesta y en defensa mucho más. Solamente por ese tiro de esquina logra ganar, sin hacer mucho; aunque el uruguayo Méndez después tuvo otra chance. En síntesis, el primer tiempo fue muy flojo.

Ya en el complemento, a los mendocinos les expulsan bien a un jugador. Probablemente hayamos visto al peor Godoy Cruz desde que está en Primera. Estudiantes siguió en su tónica, ganando con muy poco, encima metiendo un cambio que agranda al local, al sacar a Rollheiser para colocar a Guasone. Estudiantes espera, regalando campo, pelota y sin sacar ni una contra.

El partido fue muy malo, de principio a fin. Estudiantes no logró aprovechar el hombre de más. Godoy Cruz tiró centros; Estudiantes no salió y sufrió, a pesar de que el Tomba no sabe ni puede atacar con claridad. Terminó el partido, flojo pero con victoria Pincharrata.

Ahora, los de Abel Balbo tendrán que enfrentar el próximo sábado desde las 19.15 a Sarmiento de Junín en el estadio Jorge Luis Hirschi; una prueba de fuego para que los platenses logren ganar nuevamente, pero también empiecen a mostrar cosas en el juego, donde están en el debe, y debe mucho, pero mucho.