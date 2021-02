Gimnasia empieza a pensar en el Rojo

Tras lo que fue un gran triunfo con goleada incluida frente a Talleres, el plantel de Gimnasia tuvo el fin de semana libre para recargar energías y a partir de hoy a las 9 comenzar a pensar en lo que será la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional frente a Independiente.

El encuentro contra el Rojo será el sábado a las 19.20 y allí el Lobo buscará seguir en la senda de la victoria y del invicto tras el empate frente a Boca y el triunfo contra el Matador.

Pensando en dicho partido, Leandro Martini y Mariano Messera comenzarán a pensar a partir de hoy en quién será el reemplazante de Harrinson Mancilla ya que el mediocampista colombiano fue expulsado por doble amarilla el viernes por la noche y generó un pequeño dolor de cabeza en la dupla.

Esto se debe a que el plantel es corto tras haber muchas salidas y pocas incorporaciones y además porque en el mediocampo han sufrido varias lesiones como la de Pérez García o Ayala, por quien esperarán hasta último momento.

Luego, el resto del equipo de no mediar inconvenientes no sufriría modificaciones para lo que será el enfrentamiento contra Julio César Falcioni, por lo que los ingresados Matías Miranda, Johan Carbonero y Rodrigo Rey, quienes tuvieron un gran partido, seguirán siendo de la partida en el Libertadores de América.

El entrenamiento matutino de hoy será un tanto liviano ya que se estarán entrenando hasta el viernes por lo que se iniciará con movimientos físicos para todos, pero luego los titulares podrían tener unos trabajos regenerativos después de lo que fue un gran partido contra Talleres.

Esperan por Ayala

A pesar de que el cuerpo técnico piensa en Emanuel Cecchini o Ignacio Miramón como el reemplazante de Mancilla, Víctor Ayala ha mejorado en los últimos días y hoy será probado nuevamente para analizar si podría estar o no el sábado frente a Independiente.

La dupla lo quiere esperar al paraguayo, no solo por la importancia del ex-Lanús dentro de la cancha, sino también porque Cecchini también será evaluado y es posible que no esté para los 90 minutos al no haber hecho pretemporada con el plantel mientras que Miramón es un juvenil al que quieren llevar de a poco.

Por eso mismo, estos días serán claves para ver quién será el reemplazante del colombiano y para esperar la evolución de Víctor Ayala en lo que sería el único cambio para el sábado.