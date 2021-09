Carlos Da Ponte vive con mucha intensidad estas jornadas, donde el primer equipo de Defensores de Cambaceres está pronto a comenzar su camino por el Clausura de la Primera D, aunque hoy los ojos están puestos en la política. Esto se debe a que el campeonato aún no tiene fecha de comienzo, en principio es el próximo fin de semana pero no hay confirmaciones, por lo cual el foco se lo llevan los comicios del próximo 25 de septiembre.

En ese marco, el técnico dialogó con El Clásico y comentó: “Después de un primer momento hablé con ellos, nosotros tenemos que estar concentrados en la parte futbolística. Siempre estás pendiente de lo que pasa institucionalmente. Hay que estar aislados y pensar en el primer partido”.

“Estoy muy contento con el plantel y están tranquilos, comprometidos con lo que viene”, agregó el DT.

En esa línea, sostuvo: “Es difícil mantener a los jugadores atentos porque no hay una fecha de inicio, eso es lo que más complica. Si vos tenés una fecha de comienzo ya empezás a trabajar directamente para esa fecha. Eso lo hicimos dos, tres veces, no está confirmado que empezamos la semana que viene, aunque hay que pensar en eso”.

“Lo peor es no tener una fecha definitiva, si vos me decís que arrancás en un mes y medio, planificás para ese momento. Antes estábamos armando el equipo, teníamos la vitalidad de armar un equipo competitivo, llamar a los jugadores, convencerlos, eso era diferente. En este momento el equipo está armado, el grupo está consolidado, es difícil mantener la concentración para mantener el nivel que tuvimos”, añadió.

El objetivo no solo es el ascenso

Más allá de la chance de ascender, el entrenador no solo piensa en eso: “El deseo es el ascenso y es el que tengo para el club. No me puedo conformar con que el equipo jugó bien y podía salir campeón, quiero más. Está a la vista que lo hecho no nos alcanzó, hicimos las cosas muy bien para ser campeones pero uno fue mejor. El club está bien, en buenas condiciones, pero tiene que crecer mucho, tenemos que terminar el polideportivo, la pensión y conseguir un predio de entrenamiento”, concluyó.