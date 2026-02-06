Hockey: polémica en Las Leonas tras la renuncia de una jugadora

La decisión de Lucina von der Heyde de sumarse a la selección de Alemania generó un fuerte impacto en el hockey femenino y marcó un quiebre con la historia reciente de Las Leonas. La mediocampista misionera, que integró el plantel argentino hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, explicó que su elección respondió a la falta de convocatorias en el ciclo posterior y a la necesidad de darle continuidad a su carrera internacional. Su caso reavivó el debate sobre las condiciones que enfrentan los atletas argentinos que desarrollan su actividad en el exterior y recordó el antecedente de Gonzalo Peillat, quien también optó por el seleccionado alemán tras diferencias con la conducción deportiva nacional.

Luego del cierre del ciclo olímpico, von der Heyde atravesó meses de incertidumbre al quedar fuera de las listas del entrenador Fernando Ferrara. Sin oportunidades concretas de regresar al equipo, comenzó a replantearse su futuro en la alta competencia. “Mi carrera deportiva decayó un montón porque pensé que era el final de mi etapa internacional. Me había puesto muy triste”, confesó en una entrevista radial, reflejando el impacto emocional de su exclusión.

La confirmación oficial llegó desde las redes de las Danas, nombre con el que se conoce al seleccionado alemán femenino, que anunciaron su incorporación a partir de marzo de 2026 tras la aprobación de la FIH. El comunicado destacó su trayectoria con la Argentina, su título mundial Sub-21 en 2016 y el premio a mejor jugadora joven del Mundial 2018. Radicada hace años en Alemania y jugadora del Mannheimer HC, la volante expresó entusiasmo por esta nueva etapa: “Desde el primer día me hicieron sentir como en casa y tengo muchas ganas de afrontar los desafíos que vienen”.

Entre los motivos de su salida, la jugadora señaló diferencias con las decisiones técnicas y la falta de tiempos acordados para definir su continuidad en el seleccionado argentino, lo que terminó inclinando la balanza hacia un nuevo desafío internacional.