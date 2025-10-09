La importancia de las escuelitas en el fútbol de los más chicos

El fútbol evoluciona con el paso del tiempo y la manera de enseñar también.

Desde algunas banderas con mensajes alusivos y de enseñanza que pusieron los papas de los nenes de Ateneo Juvenil en la canchita de La Plata V el último sábado en Tolosa, hasta la genuina y espontánea decisión de los responsables de la escuelita de fútbol Il Quatro de hacer posar a los nenes con los rivales que les tocó enfrentar el último fin de semana en el predio Rock And Roll.

Cada vez son más excepcionales y desubicados los padres que reclaman, protestan o hasta le pegan a un árbitro en un partido en donde en el medio están jugando nenes que al mismo tiempo buscan mejorar la técnica y aprender a dar pases en los entrenamientos y partidos.

En el predio de 61 y 26, que desde hace un tiempo cambió de coordinación, con muchos esfuerzo lograron generar un viaje a Mar del Plata con los nenes de la escuelita Il Quatro que a su vez se midieron con sus pares de Estudiantes el último sábado.

Tras el partido, las distintas categorías que se enfrentaron en la cancha en donde el Pincha hace de local en 520 y 20 posaron para una foto todos juntos, casi impulsando una especie de tercer tiempo entre los integrantes de todos los equipos.

Una enseñanza que amerita que pueda repetirse en las ligas del fútbol infantil de La Plata, en donde cada dos meses la noticia la termina dando algún papá mal humorado que no acepta las reglas del juego, no respeta a la autoridad del árbitro y termina estresando a los más chicos con gritos y reclamos innecesarios.