Martínez Beligoy, el árbitro para el sábado en el Bosque

Gimnasia recibirá a Talleres el próximo sábado en otro duelo clave por la permanencia. En semanas donde el arbitraje argentino es noticia por diversas polémicas, la Liga Profesional anunció las ternas para la fecha 12 del Torneo Clausura. El bahiense Sebastián Martínez Beligoy, sobrino de Federico, será el árbitro del duelo entre el Lobo y el elenco cordobés. Cabe recordar que el mismo juez dirigió hace menos de un mes al conjunto de Orfila. Por su parte, Ariel Penel estará en el VAR.

Martínez Beligoy tiene un corto historial dirigiendo al Lobo, ya que lo hizo solamente en seis oportunidades y los antecedentes son positivos para el conjunto tripero: en esos compromisos el Lobo ganó en tres ocasiones, empató en una y perdió en las tres restantes. Entre los antecedentes del sobrino de Federico Beligoy, fue el árbitro que expulsó a Nacho Miramón luego de una fuerte entrada sobre Brahian Alemán en el año 2023, en un empate ante Banfield.