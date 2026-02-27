Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

El fútbol sudamericano tiene un nuevo rey, y viste de Granate. En una noche épica que quedará grabada en las páginas doradas de la institución, Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras superar por 3-2 a Flamengo en un colmado Estadio Maracaná. Gracias al triunfo 1 a 0 obtenido en la ida en La Fortaleza, el equipo argentino cerró un global de 4 a 2 que silenció Rio de Janeiro.

El partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Mauricio Pellegrino. Flamengo, impulsado por su gente, salió a asfixiar al “Grana” pero no lo plasmó en el marcador. La resiliencia de este equipo salió a flote, Lanús no se desesperó, mantuvo el orden defensivo y aprovechó sus momentos de lucidez para ponerse en ventaja con el gol de Rodrigo Castillo.

El “Mengao” lo dio vuelta con dos penales y por el resultado global forzó el alargue. Pero en la agonía del tiempo extra José Canale , en una excursión al área rival tras un balón detenido, conectó un cabezazo letal para poner el segundo grito de la visita. Y dos minutos más tarde Aquino le puso la frutilla del postre a una noche soñada.

Si hay un responsable intelectual de este presente, es el ex técnico de Estudiantes Mauricio Pellegrino. El entrenador supo amalgamar la experiencia de los referentes con la energía de los juveniles, construyendo un equipo equilibrado, sólido y, sobre todo, inteligente para jugar finales.

“Este grupo sabe sufrir y sabe jugar. Ganar en esta cancha contra un gigante como Flamengo es el premio a la humildad y al trabajo diario”, declaró un emocionado Pellegrino tras el pitazo final.