Tenis: Cerúndolo volvió firme en Chile

El principal favorito del Chile Open 2026 tuvo un estreno convincente. Francisco Cerúndolo, actual 19° del ranking mundial, dejó atrás las dudas físicas y avanzó con autoridad en el ATP 250 de Santiago tras vencer al danés Elmer Moller (127°) por un claro 6-2 y 6-2.

El argentino llegaba con cierta incertidumbre luego de su retiro en el Río Open, donde debió abandonar frente a Thiago Tirante por una sobrecarga en la zona baja de la espalda. Días antes, había celebrado el título en el Argentina Open, por lo que la exigencia física comenzaba a pasar factura. Sin embargo, en suelo chileno mostró una recuperación total y un nivel sólido desde el inicio.

Moller venía con confianza tras eliminar a Román Burruchaga en tres sets, pero poco pudo hacer ante la jerarquía del mejor preclasificado. Cerúndolo dominó con claridad, no enfrentó puntos de quiebre en todo el partido y logró romper el servicio rival en cuatro oportunidades, dos en cada set, para sellar una victoria sin sobresaltos.

En los cuartos de final se medirá ante el estadounidense Emilio Nava (79°), con quien no registra antecedentes. De consagrarse campeón en Santiago, el bonaerense de 27 años podría escalar al puesto 17 del ranking ATP, lo que marcaría la mejor posición de su carrera profesional.

Al cierre de esta edición, se encontraba jugando el platense Thiago Tirante, por los octavos de final, ante el local y 8vo preclasificado Alejandro Tabilo.