Vóley: Estudiantes habilitó las entradas para el clásico

El Club Estudiantes de La Plata informó que ya está habilitada la venta anticipada de entradas para el clásico de vóley femenino frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará el domingo 1 de marzo a las 21 en el Estadio UNO.

La comercialización será exclusiva para socios y se realizará únicamente de forma presencial en la Sede Social, ubicada en calle 53 N° 620 entre 7 y 8.

El valor de la entrada es de $10.000, con un máximo de tres por persona, pago solo en efectivo y cupos limitados. La venta se llevará a cabo los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero, de 14 a 18 horas.