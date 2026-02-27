Luego de la derrota, Gimnasia cambió el chip y piensa en Tigre

El plantel de Gimnasia empezó a dejar atrás lo que fue la derrota con gusto a injusticia contra Rosario Central del miércoles a la tarde en el Juan Carmelo Zerillo. Los dirigidos técnicamente por Fernando Zaniratto hicieron un muy buen primer tiempo y merecieron ganar con soltura, pero en el complemento cometieron errores que les privaron de abrazar los tres puntos.

Más allá del dolor de lo que significó perder ante su gente en el Bosque, los hombres de Lucho ya no tienen tiempo para lamentos y comenzaron a trabajar pensando en lo que será el próximo desafío en el campeonato: Tigre, juego de este domingo a las 21.30 en el José Dellagiovana, siendo el Matador uno de los grandes protagonistas de este inicio de año, aunque perdió el invicto ante Barracas Central en una tarde para olvidar.

La gran preocupación del deté pasó por la salida de Marcelo Torres en el segundo tiempo del choque con la Academia, debido a que sufrió una molestia, siendo reemplazado por Agustín Auzmendi. No obstante, el dolor no le impediría estar presente en Victoria en un compromiso clave.

En el regreso a los trabajos en el predio de Estancia Chica hubo tareas regenerativas para los que fueron titulares y los que ingresaron desde el banco de suplentes el pasado miércoles, al tiempo que para los que no jugaron hicieron ejercicios con pelota y un tramo de fútbol formal ante un combinado de juveniles.