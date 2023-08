Finalmente anoche, tras varios contactos y reuniones, la Comisión Directiva de Independiente decidió contratar a Carlos Tévez como nuevo entrenador para afrontar el resto de la Copa de la Liga Profesional con el club.

Tévez, referente de Boca, ya tuvo un paso como entrenador de Rosario Central y llegará para reemplazar a Ricardo Zielinski, el extécnico de Estudiantes que fue cesanteado tras la derrota que tuvo el equipo en la primera fecha de la Copa de la Liga.

Asimismo, se confirmó que de la mano de Tévez, el Rojo podría sumar como refuerzos a los defensores Izquierdoz y Emmanuel Mas.

“Me juego mi carrera en estos 13 partidos”

Luego de ser anunciado como nuevo entrenador de Independiente y comandar su primera práctica, Carlos Tévez tuvo su conferencia de prensa de presentación ante los medios, donde habló sobre esta nueva experiencia como DT, el presente del Rojo y qué espera de este momento difícil para el conjunto de Avellaneda donde deberá salvarlo del descenso.

En cuanto a la actualidad del Rey de Copas y la complejidad respecto al descenso, Tévez no tuvo pelos en la lengua: “Yo acá no vengo de joda ni a ganar plata. Buscamos un Independiente muy intenso. Sé muy bien dónde me meto y tenemos 13 finales, Independiente es un gigante dormido. Hay que sacarnos las botas de baile y ponernos los botines, yo pongo en juego mi carrera en estas 13 fechas. Considero que gané más experiencia después de mi paso por Central”.

Respecto al plantel y su bienvenida, el Apache comentó: “La recepción de los jugadores creo que fue buena y estamos todos en sintonía para sacar adelante a Independiente, que es lo primordial. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo, así los jugadores no tienen presión. De proyecto no se puede hablar, pero el hincha quiere que jueguen bien y se tiren de cabeza. Jugarán los que estén bien físicamente”.

Además habló sobre el mercado de pases donde hizo hincapié en Carlos Izquierdoz: “El Cali es mi prioridad. Ya hablé con él. Necesitamos jugadores que se pongan la camiseta y jueguen, que conozcan el fútbol argentino, pero ahora depende de su familia y cómo nos movamos nosotros en la negociación”.