Merecido triunfo para Gimnasia

Gimnasia justificó el triunfo sobre todo desde una solidez defensiva y entendiendo el sacrificio por recuperar la pelota cuando no la tiene o la pierde. Después logró acertar en el arco y aprovechó la lentitud de los defensores de Colón, con una línea de tres la cual dejaba muchos espacios libres al no tener jugadores dinámicos. Además, el golpe en el inicio del segundo tiempo fue fundamental para el equipo de Leandro Martini y Mariano Messera, acertando con dos de las llegadas más claras que tuvo.

Por el lado del Sabalero, no aprovechó las oportunidades que tuvo en los últimos 15 minutos del primer tiempo y después no supo cómo reponerse de los golpes del Lobo.



Nicolás Contín sin dudas fue el mejor jugador del partido, ya que en soledad se las arregló para luchar con la línea de tres y complicarla, además de bajar y dar una mano en defensa para hacerle más fácil el trabajo al mediocampo.



Gimnasia mereció este triunfo y hasta pudo aumentar su ventaja con muchas ocasiones que tuvo después de que Colón haya ido al ataque con mucha gente y marcando como podía, dejando a la vista las falencias que tiene el equipo de Eduardo Domínguez.

Con este buen resultado, ahora tiene la tranquilidad para seguir trabajando de cara a lo que viene.