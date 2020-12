Messi confesó lo mucho que le cuesta ir a un psicólogo: “Antonella me insistió para que fuera"

"Messi con Évole", fue el título del programa especial de La Sexta. Frente a frente, el periodista Jordi Évole y el jugador del FC Barcelona, Leo Messi, brindaron una charla ante las cámaras donde se trataron muchos temas durante una hora y quince minutos. Dejó muchos títulos que de a poco empezaron a recorrer los principales portales del mundo.

“No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes”, inició el mejor del mundo.

Sí quiso recordar que tiene la ilusión de “la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida”, pero aclaró: “Luego si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”. Dice que por la camiseta del Barcelona lo siente todo. “El Barcelona es mi vida, llegue acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo mas tiempo aquí que en Argentina. El club me formó como persona. Tengo una relación de amor con el Barcelona, con la ciudad, el club... Mis hijos nacieron aquí”, insistió.

Cabe marcar que Lio recalcó que el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, lo “engañó en muchas cosas” durante “varios años” y que le pidió marcharse del Barcelona seis meses antes de que concluyera la temporada pasada.

”Ahora estoy bien. Pasé muy mal todo del verano. Antes por cómo acabó (la temporada), después vino lo del burofax y después lo arrastré durante el comienzo (de esta campaña). Sigo con ganas de pelear por todo lo que viene, sé que el club esta pasando por un momento muy complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona”, afirmó.

Cree que el Barcelona, en lo económico está “realmente mal” y considera que “va a ser realmente difícil volver a estar donde estábamos”. Admite que últimamente ha llorado pero no por cuestiones deportivas, aunque asegura que “sufrió muchísimo” con las mismas y develó que en alguna ocasión “tendría que haber ido” al psicólogo. ”No he ido nunca. Antonella me insistió para que fuera, pero yo me guardo todo para mí y nunca se me pasa. Me haría bien, pero no lo hago”, aseguró.

Se queda más días en Argentina

Lionel Messi no regresó a Barcelona tal como tenía estipulado y extenderá su descanso en la Argentina. El crack rosarino pidió permiso en el club para seguir junto a su familia unos días más en el país, cosa que fue concedida por el entrenador, Ronald Koeman. De esta manera, el capitán blaugrana no estará presente en el partido ante el Eibar del próximo martes.

En las últimas horas, el club comunicó que el argentino está completando el tratamiento de una lesión en el tobillo derecho y que se reincorporará al equipo en los próximos días, sin dar mayores precisiones.