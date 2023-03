Palito Pereira: “Le tengo mucha fe a Eduardo Domínguez en Estudiantes”

Álvaro Pereira jugó de lateral izquierdo pero también fue extremo y carrilero. Militó en varios clubes de nuestro continente y en Europa. Formó parte de la Selección de Uruguay desde el 2008 y participó en dos mundiales. A los 37 años, Palito transita una nueva etapa como director técnico de Defensores de Cambaceres.

En contacto con Deportivo 1270 (Radio Provincia), el exjugador charrúa contó que fue dirigido por Eduardo Domínguez en Nacional y dejó sus sensaciones sobre la llegada del “Barba” al elenco Pincha: “Es un tipo fenomenal, un adicto al trabajo, ojalá que arranque con el pie derecho. Es muy exigente, exprime al jugador al máximo, que intenta ser protagonista en todas las canchas y no se va conforme solamente con ganar. Es muy competitivo y busca adaptarse a los jugadores y no que los jugadores se adapten a él. Es muy práctico y le tengo mucha fe que le va a ir bien”.

Consultado sobre el día a día con Domínguez, Palito comentó: “Tengo una anécdota de cuando jugaba en Nacional en 2018. Volvía de una lesión y había terminado mi contrato en Cerro Porteño (Paraguay). Luego de mi paso por Estudiantes voy a Nacional donde estaba Eduardo y le digo que hacía un tiempo que no hacía fútbol. No terminé de bajar del avión que llama y me dice que en una semana teníamos el clásico por la Supercopa frente a Peñarol. Le contesto que me deje preparar esa semana pero a la mitad me dice que me necesita dentro de la cancha. Le dije que no estaba físicamente al 100% pero el puso su confianza en mí. Ganamos la Supercopa. Eduardo fue la base para que en la siguiente etapa saliéramos campeones”.