Pasó el jueves sin actividad y las carreras vuelven el domingo en el Teatro del Turf

Ayer no hubo actividad en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo por la adhesión de los gremios del sector al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Eso ya es pasado y por ello ya tenemos en vista la próxima cita hípica que será el próximo domingo. Será con 12 carreras en cartelera, estando anunciado el cotejo inicial a las 15.30, en tanto el cierre de la reunión está anunciado para las 21.

La jornada tiene doble cartelera clásica. Uno de ellos, el Clásico Jockey Club Argentino (L-1.400 mts.), a disputarse en sexto turno, está abierto para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad y al llamado han respondido cinco ejemplares dispuestos acotejar fuerzas por una recompensa al ganador de $7.770.000. Del breve lote destaca ampliamente su chance El Resero con Capa, un caballo al cuidado del experimentado entrenador Arnaldo Vigil que ha corrido poco pero mucho más que bien. En siete salidas consiguió cuatro éxitos de los cuales tres fueron de corte jerárquico. Sin lugar a dudas su triunfo más resonante fue el obtenido en el tradicional Clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.), oportunidad en que le “bajara el copete al “record-horse” Es Aristocrático. En su última salida demolió a Encantador Pass al que superó por nueve cuerpos. Del corto recorrido ahora vuelve a la media distancia, pero ello no será impedimento para que sume una nueva victoria a su campaña.

También se disputará el Clásico “Jockey Club de Corrientes” (1.600 mts.) abierto para todo caballo de 4 años y más edad con la presencia de siete competidores: El Gazpacho, El Ernesto, Arcanum, Storm Sound, Sabiyano, Notable Island y Yak Sport, que componen un lote de milleros sumamente parejo en sus posibilidades.