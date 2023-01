Por pedido de Vélez, se cambió el debut del Lobo

Como venía informando diario Hoy, el estado del campo de juego en el José Amalfitani era el punto central antes del encuentro entre Vélez-Gimnasia y después de muchas idas y vueltas, se tomó la decisión final. Finalmente el debut para el Fortín y para el Lobo no será mañana, sino que se pasará al lunes a las 20 en el estadio de Liniers. A pesar de que la última inspección sería hoy, la Liga Profesional quiso adelantar los tiempos para no estar contra reloj y, en lo que ayer iba a ser la anteúltima visita el establecimiento, comunicó que mañana no se podría jugar un partido allí.

Finalmente, la Liga y los organismos de seguridad le dieron el visto bueno al equipo velezano para que el encuentro pase de viernes a lunes y así armar bien el césped para que esté todo en condiciones.

Aunque en primera instancia parecía que la respuesta era un rotundo no, después de algunas inspecciones al estadio y al ver cómo estaba el terreno de juego en Liniers con un armado muy rápido y que no estaba en condiciones, la postura final fue que para evitar posibles lesiones o dañar el espectáculo se postergue el debut de los dos cuadros para que durante el fin de semana continúen con los trabajos e intentar que todo esté al 100%.

De esta manera, los dos equipos tendrán más días de entrenamiento y preparación, y en vez de abrir la fecha 1 finalmente la estarán cerrando el día lunes después del partido de Barracas Central-Godoy Cruz, a las 17, y al mismo horario que Banfield-Unión. Al estar cerca del estadio del Guapo, la Ciudad de Buenos Aires buscó que haya al menos una hora de distancia entre el final y el comienzo de los partidos para que no haya inconvenientes.

En cuanto al próximo partido del Tripero no habrá problema, ya que contra Defensa y Justicia estará jugando el otro lunes 6 de febrero en el Bosque, por lo que tendrá varios días para descansar y luego pensar en el Halcón para lo que será el primer encuentro de local.