Prueba de fuego para Estudiantes

El margen de error es cada vez más chico y hoy tendrá un duelo clave ante un rival directo. Estudiantes de La Plata visitará esta noche a Banfield, uno de los mejores equipos del momento,

que viene de conseguir el último boleto a la Sudamericana 2022 en la semana, al derrotar a Vélez en un partido pendiente de la Copa Maradona.



El Pincha y el Taladro serán los encargados de ponerle el broche de cierre a la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional, cuando choquen hoy, desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola, por la Zona 1 y con el arbitraje de Diego Abal.



En medio del show, que al parecer siempre debe continuar, la segunda ola de contagios de coronavirus preocupa a las autoridades sanitarias del país y afecta a todas las actividades que se están desarrollando. El fútbol no está exento del nuevo avance de la pandemia y cada vez aparecen más casos de jugadores contagiados. Estudiantes, al igual que Gimnasia, no zafó: el pasado sábado dieron positivo en los exámenes previos a cada encuentro Jorge Rodríguez y Emiliano González. Ambos descartados para el partido de esta noche. Además, por el lado del local también tendrán bajas sensibles por contagios: Luciano Gómez, Emanuel Coronel y Jesús Dátolo contrajeron la enfermedad y deberán mantenerse aislados. Amén de esta situación, como se mencionó anteriormente, el show debe continuar.



En consecuencia, el equipo de Ricardo Zielinski deberá suplir dichas ausencias en un encuentro por demás complejo, para cortar la racha negativa de tres encuentros sin ganar y volver al triunfo para seguir en carrera por la clasificación a la siguiente fase.



De ganar, conociendo los resultados del Millonario y el Sabalero, el Pincha escalaría varios puestos y se acomodaría de cara al sprint final del torneo. De no ser así, la clasificación comenzará a pender de un hilo.



El Ruso, además de perder a Corcho Rodríguez, tampoco podrá contar con Fabián Noguera, quien sufre de una hidrartrosis en su rodilla izquierda. En su lugar estaría Fernando Tobio, mientras que también volvería a ser titular Lucas Rodríguez. En tanto, por la ausencia del Corcho, Iván Gómez corre con chances de reemplazarlo.

La lista de 23: cuatro que vuelven a concentrar

De cara al encuentro de esta noche ante Banfield y a partir de las bajas por Covid-19 del mediocampista Jorge Rodríguez y el arquero Emiliano González, Ricardo Zielinski definió el grupo de concentrados. Si bien perdió a Fabián Noguera, recuperó a Pablo Sabbag, Nazareno Colombo, Deian Verón y Jerónimo Pourtau, este último estuvo al margen 10 días también por contagiarse de coronavirus.



La hidrartrosis en la rodilla de Noguera complicó los planes para el entrenador, sin embargo, Nazareno Colombo, quien ya está de regreso tras los amistosos con la Selección Sub-23, le dará una alternativa más en esa zona y podría ser una solución en caso de necesitarlo. En el sector del mediocampo, el Ruso volverá a contar con Deian Verón, además de la continuidad en la lista de Enzo Kalinski. En tanto en la delantera, Pablo Sabbag retorna a la nómina e iría de arranque esta noche ante la ausencia de Federico González, quien aún permanece recuperándose de su lesión muscular grado 2 en el aductor de la pierna derecha. Por último, cabe destacar la presencia del juvenil Bruno Valdez, que debutó en Primera en la victoria agónica contra River y volverá a tener la chance de ocupar un lugar en el banco.



Los citados se presentarán hoy las 17.30 en el Country Club. El cronograma indica que una vez en el predio, y bajo un estricto protocolo, la plantilla compartirá la merienda, luego participará de la charla técnica y posteriormente partirá rumbo al estadio de Banfield en dos colectivos.

Árbitro en la mira: Abal y un historial parejo, pero con un mal recuerdo

Estudiantes visita a Banfield esta noche y El Clásico pone el ojo en el historial de Diego Abal dirigiendo partidos del Pincha. Fueron 38 encuentros, de los cuales Estudiantes consiguió 15 triunfos, 11 empates y 12 derrotas.



Si bien la estadísticas son parejas y 33 de esos partidos tuvieron lugar en encuentros correspondientes al torneo de Primera división, la espina para el Pincha aparece en el cotejo que dirigió por Copa Sudamericana contra River. Estudiantes quedó eliminado, Abal tuvo fallos polémicos y un penal no cobrado a favor del León.