Que Salesiano de punta a punta ni los dejó “mover” a sus rivales

Por Galopón

En una tarde primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Premio “Bold Flame” (1.200 mts.), Que Salesiano “primereó” a sus rivales en la suelta, tomó la punta y de un viaje se vino hasta el disco que cruzó con dos cuerpos de ventaja sobre Golden Incurable, mientras que a igual margen culminaba tercero Hollant Hit. El ganador, no le dio la mínima posibilidad a sus rivales –solamente Golden Incurable le opuso cierta resistencia- y así, silbando bajito se vino hasta el disco. El defensor del stud “La Vida es Bella”, de esta forma dio forma al tercer éxito de su corta campaña, contando con una acertada conducción del jockey Martín La Palma. Ahora, el pupilo del cuidador Manuel Roca queda muy bien posicionado para los próximos compromisos sobre la corta distancia.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos carreras, ocupó el primer turno de la programación con los siete participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Escoltado Tim ($2.20) superando por poco lo reunido por Tantos Mates ($3.25) y por Que Salesiano ($3.55).

Abierto los partidores, como dijimos, Que Salesiano asomó a la descubierta adelantándose a Golden Incurable y a Coloso Fitz; ni bien se formalizó la carrera, el vanguardista corría con largo y medio de ventaja sobre Golden Incurable, quedando cerca Escoltado Tim y Vin Gris, que lo hacían en parecida línea.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto siempre con Que Salesiano con un cuerpo de luz sobre Golden Incurable, quedando luego el favorito y Vin Gris. Completaron la elipse de la calle 41, con el puntero firme en su andar, en tanto Golden Incurable pugnaba por darle caza, en tanto Holland Hit pasaba al tercer lugar. En se orden pisaron la recta, con el vanguardista bien abrigado a las tablas, mientras Golden Incurable intentaba acercarse. A falta de 250 metros para la definición se desprendió Que Salesiano para seguir viaje hasta el disco que cruzó con dos cuerpos de luz sobre Golden Incurable, que por igual distancia dejó en el tercer lugar a Hollant Hit.

El ganador vino en 24s.75/100 y en 48s.34/100 hasta completar el buen registro de 1m.11s.46/100 para los 1.200 metros de pista normal.