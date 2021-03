Ayer al mediodía, el mediocampista de Gimnasia Víctor Ayala dialogó en Radio Provincia con Deportivo1270 y se expresó respecto a lo que fueron los últimos días de Diego Armando Maradona y todo lo que salió a la luz mediante un documental donde se dieron a conocer audios y charlas entre la gente cercana al extécnico del Lobo. “Prefiero no opinar sobre el documental de Diego. Lo mató el encierro por la pandemia. En 2019 venía a Estancia y estaba feliz, era otra persona con nosotros. Ustedes mismos vieron cómo era feliz dentro de un campo de juego.

Quiero que la gente que le hizo mal pague”, dijo.



Respecto a lo que fue este comienzo de la Copa de la Liga Profesional, Ayala comentó: “Sabemos lo qué queremos y a qué jugamos. Le estamos dando un lugar importante a los pibes del club y eso es importante. Una base que va a quedar para el club”.

Además, amplió sobre algunos casos de juveniles que surgieron en los últimos años: “Le digo a los más chicos que tomen el ejemplo de Paradela. Si bien no jugó el último tiempo, tuvo buenas actuaciones y hoy está en River. Matías Miranda entiende mucho el juego, trato de aconsejar y ayudar. Le digo que juegue a la pelota, que no tenga miedo a intentar”, contó.



En esta Zona 2 de la Copa de la Liga, el Lobo tuvo un gran comienzo a pesar de la caída con Independiente y por eso mismo el paraguayo habló sobre lo que espera el plantel en este torneo: “Queremos estar entre los cuatro mejores, estamos preparados para eso. Por más que digan que tenemos un plantel corto o a veces no jugamos bien. Este plantel va a ir paso a paso. Falta para el clásico ante Estudiantes, sabemos que es importante para los hinchas pero primero lo primero. También tenemos la Copa Argentina”, afirmó.



Al ex-Lanús se le termina el contrato en junio y por eso mismo desde que volvió al país luego de las vacaciones es un tema que inquieta mucho a los hinchas Triperos sobre qué pasará con Víctor Hugo luego de mitad de año y así respondió: “No me preocupa mi renovación. La dupla técnica me preguntó y les dije que no era tema por el momento. Leí bolu... sobre que estaba boludean... en Paraguay, quiero que muestren pruebas. A veces hablan cosas sin saber. Hice un esfuerzo grande para jugar contra Independiente, no quería tirarle toda la responsabilidad del mediocampo a los más pibes”.



Por último, uno de los pilares en este Gimnasia de Leandro Martini y Mariano Messera afirmó que “las cuestiones dirigenciales no nos afectan a nosotros para lo que tenemos que hacer dentro de la cancha”. Así, el tercer capitán dialogó luego de varios meses y sentó postura sobre muchos temas vinculados a su carrera y al Lobo.