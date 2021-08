Quisieron señalar a Carbonero como el chivo expiatorio de la derrota

Al igual que había ocurrido en la eliminación de la Copa Argentina con Gerometta, no faltó quien ayer responsabilizó de la derrota al colombiano Johan Carbonero por la expulsión que sufrió en el primer tiempo cuando el equipo ya estaba perdiendo 1 a 0.

El delantero, que sigue siendo el jugador más desequilibrante que tiene el plantel profesional del Lobo, reaccionó bruscamente ante un rival que lo venía asediando en la marca cuando pretendía llevarse la pelota y el árbitro del partido no dudó en sacarle la roja directa. En otro contexto, el delantero podría haber sido amonestado y advertido, ya que en definitiva los dos jugadores venían forcejando y disputando la pelota. Asimismo, la expulsión llegó cuando el equipo ya estaba perdiendo el partido, por no haber podido controlar la primera situación clara que tuvo Lanús, que arrancó replegado en su campo, pero cuando logró salir no perdonó a Gimnasia.

Sobre el final del encuentro, hasta el propio Pampa Sosa dejó un mensaje subliminal sugiriendo un condenable castigo o reacción para con el delantero colombiano, y no faltaron aquellos que buscaron justificar la debacle deportiva y el planteo de los entrenadores en el condicionante de una expulsión, que si bien incidió en el desa­rrollo posterior del juego, llegó cuando el Lobo ya estaba abajo.

Habló la dupla

Martini y Messera declararon sobre el final de la tarde en Lanús y dijeron: “No les prestamos atención a los rumores. Vamos partido a partido. Entendemos que esto es por resultados, pero la actitud del equipo cambió en los últimos partidos”.

¿Acaso antes no habían jugado con el mismo ímpetu?