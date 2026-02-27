Racing igualó con Independiente (M) y Maravilla salió lesionado

En la continuidad de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, Racing igualó 1-1 con Independiente Rivadavia. En un duelo parejo y a la media hora, Matko Miljevic recibió una segunda amarilla y se fue expulsado. A los 8 minutos del complemento en un contraataque, Matías Fernández rompió el cero para la Lepra mendocina. Sin embargo, pese a la inferioridad numérica, el local se hizo fuerte. A los 33 minutos, Tomás Conechny lo igualó de cabeza y sentenció las tablas en Avellaneda.

Lo que tenía que ser alegría terminó en una tarde complicada para Maravilla Martínez: en su partido N°100 con la camiseta de Racing, el goleador terminó saliendo en camilla por una fuerte lesión ante Independiente Rivadavia. En un intento de presionar a Juan Manuel Elordi, Adrián se dobló el tobillo izquierdo y debió ser retirado en camilla.