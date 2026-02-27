En la 5ta. puja, desde el pique al disco, todo fue de Negro Rincón

Ultima reunión del mes de febrero en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abrió sus puertas para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Premio “Parlanchín” (1.200 mts.), nuestro recomendado Negro Rincón volvió a dar espectáculo, ya que de uno a otro extremo se alzó con el tercer triunfo consecutivo en esta pista, donde se mantiene invicto y por lo visto ayer, va a seguir manteniéndolo en lo venidero. Dueño de un gran poder locomotivo de abajo, otra vez lo hizo valer desde el vamos y silbando bajito se vino hasta la colorada uniendo extremos, dejando a sus rivales –con respetables campañas- discutiendo por el segundo sitial. Por un cuerpo frenó a Muchacho Calavera y Masky, que hicieron “puesta” por la segunda chapa, mientras Envidioso Frank, quedaba cuarto, a la cabeza de los nombrados. Factor fundamental de la victoria fue el jockey Jairo Flores –un especialista en correr “cuadreros”- que supo graduarle las fuerzas a Negro Rincón.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años de dos carreras, ocupó el quinto lugar de la programación con cinco participantes en pista, ya que Atajen Atajadores dejó el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Envidioso Frank, que prometía un sport de $1.40, superando lo reunido por Negro Rincón ($3.25) y por Masky ($4.65).

Abiertos los partidores, Negro Rincón “primereó” a Masky, de tal manera que al formalizarse la carrera, el “cuadrero” corría con un cuerpo de ventaja sobre su rival, quedando cerca Copilot, Muchacho Calavera e Envidioso Frank, todos muy cerca. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, seguía mandando Negro Rincón pero sin poder despegarse de Masky, viniendo muy cerca Copilot, Envidioso Frank y Muchacho Calavera, “casi” en una misma línea.

Concluída la curva, y ya en la entrada al derecho mostró la misma postal: Negro Rincón con autoridad defendiendo la punta de los embates de Envidiosos Frank, Copilot y Masky. Faltando 200 metros, el puntero sacó la luz de ventaja que lo llevó a cruzar el disco con un cuerpo sobre sus rivales que se juntaron solamente para dirimir el puesto de escolta.

El ganador vino en 23s.61/100 y en 47s.42/100 hasta completar el buen registro de 1m.11s.48/100 para los 1.200 metros de pista normal.