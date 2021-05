Riquelme habló tras la victoria: "Me gusta jugar lindo, pero el clásico se gana y el lunes, el hincha va a estar contento"

Román Riquelme dialogó con la TV luego de la victoria en la Bombonera ante River por penales, luego del empate 1 a 1. El vicepresidente de Boca habló sobre las sensaciones de superar al "Millonario" en el mano a mano por la definición de la Copa de la Liga.

"Miro las cosas con mucha tranquilidad, tenemos el mejor equipo del país. Ganó los dos campeonatos merecidamente. Es el tercer clásico desde que volvimos al club, nos cuesta después de marcar el gol, definir el partido", destacó Román.

"Necesitábamos eliminarlos y tenemos la suerte que Boca sigue en carrera y estamos contentos. Nuestros jugadores lo necesitaban y ser el primer equipo de Boca de ganar 3 torneos seguidos", argumentó Román.

También se refirió al partido de Carlos Tévez: "Hoy nuestra estrella, nuestro capitán tuvo situaciones y no pudo convertir. Nuestro arquero no atajó, porque ellos no patearon al arco, fue merecido pasar".

A su vez, no olvidó el presente irregular de Boca y expresó: "Queremos jugar mejor. Pero el clásico se gana. Es el primer mano a mano y ganamos".

"Somos los primeros que queremos jugar mejor y mejorar. Hablamos mucho con la gente del club, nuestro entrenador, y estamos agradecidos, ganamos dos campeonatos. No hicimos un buen partido ante Santos, no estamos locos, vemos las cosas simples, hoy es un día lindo", agregó.

También se refirió al polémico penal ejecutado por Cardona en la definición y argumentó: "Cardona es un genio del fútbol para mí. Tirar un tiro libre bajo la barrera, contra Newell's poniendola en el ángulo. Hay que animarse a hacer eso, le pasa a los que están locos. Hay que animarse a hacerlo en el Superclásico".

Sobre Messi y el retorno a la selección para esta Copa América, Riquelme destacó: "No podemos darnos el lujo que Messi no gane una Copa América, un Mundial, hablo mucho con él. No va a volver a salir un jugador como él, 15 años siendo el mejor".

"De Barcelona, sin dudas el mejor de la historia es Messi. Del fútbol, para mí, Maradona fue el más grande, para Agustín fue Messi, los tuvimos a los dos", agregó.

Además, Riquelme se refirió al fallecimiento de Diego Maradona: "Nunca vamos a aceptar lo que pasó. Era nuestro héroe, nuestro Superman. Nos hizo muy felices a los que amamos a este juego".