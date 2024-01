Rollheiser se va antes de tiempo a Portugal

Se despide ahora. En las últimas horas Estudiantes de La Plata acordó de palabra la venta de uno de sus jugadores más importantes. Se trata del número 10, Benjamín Rollheiser, quien arma las valijas y se va del club albirrojo rumbo al Benfica de Portugal. Si bien el fichaje del mediocampista de 23 años se iba a realizar por una tran­sacción de 9 millones de euros a cambio del 50% de su ficha, en donde Estudiantes se queda con un 10% de una futura venta, e iba a viajar al país portugués dentro de seis meses, el Benfica cambió las condiciones para que llegue antes y agregaron unos 500.000 euros a la suma para que esto se haga efectivo.

Por el cambio de condiciones, los europeos pagarán medio millón más de euros (9.500.000 en total) por el 90 por ciento del pase y el contrato será hasta junio de 2029. El conjunto platense cuenta con la mitad de la ficha y se quedará con el 10%, mientras que el oriundo de Coronel Suárez es propietario de la otra parte.

Entre los puntos más importantes de la operación se destacaba que Rollheiser permanecería en Estudiantes para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que le daba algo de tiempo para buscar un reemplazante. Sin embargo, Benfica solicitó que su nuevo refuerzo se sumara al plantel lo antes posible.

De esta forma, el exjugador de River, que llegó al Pincha con el pase en su poder desde el elenco millonario, utilizará esta semana para despedirse de sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y ­dirigentes. Se espera que hoy esté en el entrenamiento del plantel profesional y, a partir de mañana, empiece a despedirse de Estudiantes y Argentina.

Con esta venta, ahora Eduardo Domínguez espera que los directivos del Pincha le busquen un reemplazante para ese sector del campo de juego. En ese sentido, un futbolista que le gusta al técnico y también a la Secretaría Técnica es Vicente Taborda. El volante ofensivo del Xeneize, que no tuvo lugar en los últimos años en Boca, podría llegar a préstamo con cargo y opción de compra a Estudiantes. No obstante, por ahora la prioridad en el mercado de pases está en el puesto de arquero para encontrarle un reemplazo a Mariano Andújar. En ese sentido, el uruguayo Sebastián Sosa aparece en el radar albirrojo, aunque por el momento no hay avances ni oferta formal.