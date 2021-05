Rulli le tiró un palito a Scaloni porque no lo convocó…

Una vez más, el exarquero de Estudiantes Gerónimo Rulli quedó en el medio de la polémica al referirse con ironía al trabajo del entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, a menos de una semana de un partido clave para el equipo nacional en su carrera para lograr la clasificación al Mundial de Catar.



Esta vez, las críticas para Scaloni no llegaron por parte de algún medio, sino más bien del arquero del Villarreal, que en la semana fue protagonista de la conquista de su equipo en la final de la Europa League cuando le ganó por penales al Manchester United 11 a 10 y él mismo resolvió la definición pateando el último penal y conteniendo el último remate del conjunto inglés.



“No sé hace cuánto tiempo no tengo contacto con ellos, por lo menos a mí no me mandaron nada. De mi parte no puedo hacer más de lo que hago adentro de la cancha”, se quejó Rulli en declaraciones a TyC Sports, ayer por la mañana, mientras de forma simultánea estaba entrenando la Selección nacional en Ezeiza con otros arqueros como Emiliano Martínez o el propio Franco Armani.



Cabe recordar que para el partido del jueves que viene ante Chile, el exvolante ofensivo de Estudiantes, que brilló en el equipo de Daniel Córdoba entre 1996 y 1997, decidió convocar a Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese), Agustín Marchesín (Porto) y Franco Armani (River). Así, dejó afuera de la citación al arquero de Boca Esteban Andrada, por entender que los jugadores del medio europeo están en condiciones de aportar una cuota de competitividad mayor que los futbolistas que juegan en la República Argentina o en Sudamérica.



“Fui el arquero con más vallas invictas de la Europa League y campeón. Con eso me quedo. Si eso no es suficiente para ir, no sé qué será”, insistió el arquero, quien fue transferido por el Pincha y su representante mantuvo arduas negociaciones con el club por el porcentaje que pretendía quedarse al pasar a la Real Sociedad en 2014.

La postura de Scaloni



El cuerpo técnico de Lionel Scaloni trabajará de cara al próximo Mundial con Emiliano Martínez y Franco Armani como prioridad, y según pudo saber este diario de manera exclusiva, hasta está más considerado el arquero suplente de Estudiantes, Gerónimo Pourtau, para el futuro que Gerónimo Rulli.



A Pourtau se lo ve como una de las mejores apariciones en el puesto que ha tenido el fútbol argentino, y fue quien atajó los penales en el torneo de la Alcudia 2018 que ganó la Selección juvenil Sub-20 y que le valió a Scaloni para sacar chapa y quedarse como técnico interino primero, y fijo después de la Selección mayor.