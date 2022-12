Se sortearon los posibles rivales de Gimnasia y Estudiantes

Luego del Mundial, de a poco comienza a moverse la actividad en el fútbol argentino y sudamericano, por lo que en el mediodía de ayer la Conmebol hizo el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana 2023, como así también del repechaje de la Copa Libertadores. Tanto Gimnasia como Estudiantes estarán jugando la edición de la Sudamericana del año que viene y ya saben los cruces que definirán a los posibles futuros rivales de los dos equipos de la ciudad.

Como adelantó ayer diario Hoy, los ­partidos de esta primera fase donde se enfrentarán entre sí los cuatro equipos de cada país, menos Brasil y Argentina, ­finalmente serán un cruce de un solo juego y no ida y vuelta. De esta manera, el que gane de esos dos enfrentamientos por país, que serán en marzo, serán los que clasificarán a la Copa Sudamericana para representar los colores.

Allí en marzo se verán quiénes serán los dos representantes de cada país de Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Perú, sumados a los seis brasileños, seis argentinos y los cuatro perdedores de la segunda fase del repechaje de la Copa Libertadores. Por su parte, el sorteo de los grupos cuando estén los 32 equipos será la semana del 22 de marzo del 2023.

Además de esto, finalmente los segundos de cada grupo de la Sudamericana tendrán la posibilidad de jugar los playoffs contra los terceros de la Libertadores para intentar acceder a los octavos de final. Hasta la edición de este año, solo pasaban los primeros y automáticamente se sumaban los terceros de la otra competición.

Con el sorteo de ayer en la Conmebol, ya se definieron el cruce entre los rivales de cada país menos Argentina y Brasil, por lo que estos 12 equipos se encuentran expectantes para lo que suceda en marzo, debido a que equipos importantes de diferentes ligas podrían quedar afuera y no jugar la Copa.

Cruces primera fase:

Bolivia:

Guabirá-Oriente Petrolero

Blooming-Atlético Palmaflor

Chile:

Cobresal-Palestino

Audax Italiano-U. Católica

Colombia:

Deportes Tolima-Junior

Águilas Doradas-Independiente Santa Fe

Ecuador:

Liga de Quito-Delfín

Emelec-Deportivo Cuenca

Paraguay:

Guaraní-Sportivo Ameliano

Tacuary-General Caballero

Perú:

Universitario-Cienciano

U. César Vallejo-Binacional

Uruguay

Defensor Sporting-Danubio

River Plate-Peñarol

Venezuela:

Caracas-Academia Puerto Cabello

Estudiantes de Mérida-Deportivo Táchira

Sorteo Copa Libertadores

Luego de las definiciones en la Sudamericana, la Conmebol hizo el sorteo de las primeras fases de la Libertadores, donde Huracán luchará por sumarse a la fase de grupos donde están Boca, River, Racing, Argentinos y Patronato. El Globo deberá jugar dos fases para acceder a los grupos, pero pasando la primera se asegura al menos jugar la Suda­mericana en el caso de perder en dicha fase.

Partidos primera fase:

E1: Sport Huancayo (Perú) vs. Nacional (Paraguay)

E2: Nacional Potosí (Bolivia) vs. El Nacional (Ecuador)

E3: Boston River (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela)

Partidos segunda fase:

C1: Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

C2: Sport Huancayo o Nacional (P) vs. ­Sporting Cristal (Perú)

C3: Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. ­Fortaleza (Brasil)

C4: Nacional Potosí o El Nacional vs. ­Independiente Medellín (Colombia)

C5: Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia)

C6: Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

C7: Boston River o Zamora vs. Huracán

C8: Universidad Católica (Chile) vs. ­Millonarios (Colombia)

Cruces tercera fase:

C1 vs. C8 Carabobo (Venezuela) o Atlético Mineiro (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) o Millonarios (Colombia)

C2 vs. C7 Sport Huancayo o Nacional o ­Sporting Cristal (Perú) vs. Boston River o Zamora o Huracán

C3 vs. C6 Deportivo Maldonado (Uruguay) o Fortaleza (Brasil) vs. Curicó Unido (Chile) o Cerro Porteño (Paraguay)

C4 vs. C5 Nacional Potosí o El Nacional o Independiente Medellín (Colombia) vs. Magallanes (Chile) o Always Ready (Bolivia)