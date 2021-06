“Seguramente los Mellizos volverán a dirigir a Lanús”

¿Cuántas personas trabajan para mantener ordenado y prolijo a Lanús?



–Nicolás Russo; Este club tiene 652 empleados, 390 hombres, 262 mujeres. Tenemos un proyecto educativo que va desde jardín maternal hasta nivel terciario, como profesorado de Educación Física. Hay un parte social muy fuerte. Hay una fundación que preside un expresidente del club, Alejandro Marón, que asiste a 28 comedores y a los tres hospitales de la cuidad. Son 800 personas que van ahí a comer. No es una cosa menor.

—¿Cómo les fue con la pandemia?

—NR: En el mes de marzo del año pasado teníamos 28 mil socios que pagaban la cuota, aparte de los vitalicios. El 30% no son hinchas del club, vienen por la parte social. Este es un distrito que es el más densamente poblado de la Provincia. En 48 kilómetros cuadrados tenés 550 habitantes. La gente no tiene espacios verdes y el club es un lugar que sirve para realizar actividades. Acá tenés una colonia de verano de lunes a viernes que recibe a cerca de mil pibes en enero y febrero. Vos venís un sábado o domingo y tenés tres mil o cuatro mil chicos. En el invierno, los días sábados está el CID (Centro de Iniciación Deportiva), en la cual los chicos vienen a jugar en eso horarios al fútbol, básquet, hockey...



—¿Quién dejó una huella más importante como técnico de Lanús, Miguel Russo o el Mellizo Guillermo?



—NR: A Russo no se lo puede comparar con nadie. Si bien no salió campeón, consiguió dos ascensos. Creo que en la historia de Lanús hay un antes y un después de Russo, que va más allá de lo deportivo. Yo recién empezaba, era un pibito y Miguel nos cambió la mentalidad a todos los dirigentes, aprendimos un montón de cosas con él. De esa escuela de Estudiantes que él venía. Los Mellizos, además de ser grandes personas y técnicos, que arrancaron acá en Lanús, han salido campeones y han dejado mucho. Seguramente a corto plazo volverán a dirigir Lanús, no tengan ninguna duda. Eran distintos momentos. Nosotros en el primer ascenso concentramos en el Country de Estudiantes, porque no había un mango. Lo consiguió Miguel. Yo tenía un depósito en mi casa de comestibles y artículos de limpieza de mi propiedad y los donaba. En el club no había un peso.



—¿Con quién te llevás mejor, con Pellegrino o Verón?



—NR: Con Verón no tuve mucho trato, hablé dos veces y bien. Sí tengo mucho trato con Pascual Caíella, que es un amigo. Y con Pellegrino es un muy buen dirigente y tenemos una excelente relación. Así que con los dos nos llevamos muy bien.

—En el caso que Estudiantes ofrezca la vuelta de Pasquini. ¿Tiene las puertas abiertas?



—NR: Lanús tiene seis estrellas. Cuatro las ganó Pasquini. Yo escuché esa versión, pero nada que ver. Es un jugador muy querido. Si nosotros lo prestamos a Estudiantes no fue por un tema de que lo quisiéramos sacar.

—Recibió hace poco a dirigentes de Estrella de Berisso, ¿los van acompañar para afiliarse a la D?



—NR: Eso no lo decidimos los clubes de AFA. Tapia lo que hizo fue delegar en la Primera D y armar una comisión que analice las carpetas de cada uno de los que se presentaron. La idea era elegir cuatro clubes. Pero arrancó el campeonato sin ningún club, todavía está en evaluación. Desde ya me causó una muy buena impresión la gente de Estrella. Lo mismo en Ensenada, donde estuve en El Dique, en un club chico de barrio y en lo uno pueda ayudar, por supuesto son gente amiga. Quedamos en hacer muchas cosas con Estrella a corto plazo.