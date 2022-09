Show de Messi para otro triunfo de la Selección

Que no se termine nunca. Cada partido que juega la Selección Argentina, el 10 se lleva todos los flashes. No importa el rival, el contexto o el resultado, Lionel Messi siempre paga cada dólar, peso, euro, libra, o cualquier moneda que gaste un espectador en ir a presenciar un partido en el que esté el astro argentino en cancha. Y ayer no fue la excepción.

Al capitán de la Selección le bastaron 35 minutos para marcar un doblete y convertirse en la figura del duelo amistoso ante Jamaica, encuentro que terminó en goleada por 3-0 con el gol convertido previamente por Julián Álvarez. Messi, que había comenzado en el banco de suplentes por un cuadro gripal que lo había afectado horas antes, ingresó a los 10 minutos del complemento y se llevó todos los flashes de la noche en New Jersey, en un encuentro que significó el último antes de a conocer la lista de los 26 convocados al Mundial de Catar 2022.

En cuanto al trámite del partido, en el 11 inicial por Messi estuvo Julián Álvarez, quien aprovechó la chance y puso en ventaja a la Albiceleste a los 12 minutos del primer tiempo. Luego de ponerse al frente en el marcador, la Selección dominó las acciones y tuvo chances de ampliar el marcador. El elenco nacional siguió insinuando peligro pero no fue contundente y el primer capítulo terminó sin más emociones.

En el complemento, desde el primer minuto el público comenzó a pedir por la presencia de Messi en la cancha y Scaloni lo mandó al campo a los nueve minutos. Tiempo en el que el astro rosarino se robó todos los flashes. Primero se despachó con un gran gol tras un remate de zurda desde afuera del área a los 41 del complemento para ampliar la diferencia. No obstante, tres minutos después volvió a aparecer. Esta vez capitalizó un tiro libre al borde del área grande y colocó la pelota abajo contra el palo derecho de Blake que se estiró sin chances.

Ahora la Selección se despidió de la preparación para el Mundial y solo queda que se conozca la lista definitiva. En tanto, la Albiceleste podría tener un nuevo amistoso con Emiratos Árabes Unidos el 16 de noviembre, cuatro días antes del arranque de la máxima cita, aunque no está definido si será un encuentro formal o no.