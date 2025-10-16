Sí “kilos son medallas”, entre varios veloces, confiamos en Vespaciano

Jueves con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de doce carreras, entre las 14.30 y las 20. En el Especial “Fancy Cruz” (1.200 mts.), confiaremos nuestro voto en Vespaciano por su manifiesta regularidad en el plano jerárquico, con un pasado glorioso – en la primera parte de su campaña se alzó con el Gran Premio “Dos Mil Guineas” (G I- 1.600 mts.), quedando segundo en el Gran Premio San Isidro (G I- 1.600 mts.). Supo ser permanente animador de la media distancia en el más alto nivel, cuando defendía los prestigiosos colores de “Las Monjitas”. Hace un año pasó a alistarse en el stud cordobés “El Guaso” y bajo la tutela del experimentado entrenador platense Carlitos Santiñaque le recortaron la distancia de tal forma que a mediados de julio pasado se alzó con el Especial “Dart” (1.200 mts.), un compromiso similar al que va a afrontar esta tarde. Por ser el ejemplar más ganador del lote, llevará 58 kilos, dándole ventaja en el peso a todos sus rivales, lo cual tratará de soslayar con toda su calidad.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de tres o más carreras, ocupa el décimo turno de programación, con un numeroso lote de quince competidores, dispuestos a llevarse los $2.680.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Vespaciano, no soslayamos las posibilidades que le caben a ligeros probos como Normando Lu, como Muy Cortés –que viene haciendo serie- o como Mactas. También en la misma línea se anotan los porteños Señor Moon y Señor Pendibene .

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 8– 5 – 9

2da.) 3 – 5 – 1

3ra.) 2 – 8 - 6

4ta.) 6 – 1 – 7

5ta.) 8 – 4 - 5

6ta.) 8 – 2 – 5

7ma.) 6 – 5 – 10

8va.) 8 – 9 – 1

9na.) 3 – 1 - 4

10a.) 13 – 10 – 2 - 15

11a.) 10 – 6 – 1

12a.) 2 – 3 – 4 – 13