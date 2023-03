Tenis: Etcheverry ganó en Chile y jugará su primera final ATP

Un día histórico en la carrera profesional del tenista oriundo de la ciudad de La Plata, quien, a sus 23 años de edad, logró meterse en la primera final de un torneo ATP tras tener una semana por demás exitosa en Chile.

Por la instancia de semifinales del ATP 250 de Santiago, Tomas Martín Etcheverry se impuso ante su compatriota y tercer preclasificado del torneo, Sebastián Báez, por 7-5 y 6-3 tras 1 hora y 42 minutos de juego.

Con un primer set muy parejo y un segundo con más dominio, “Retu” sentenció uno de los triunfos que quedará para el recuerdo dentro de una semana de altísimo nivel, donde superó previamente al italiano Fabio Fognini y al argentino mejor rankeado del momento Francisco Cerúndolo.

Durante el juego, el tenista platense logró romper el saque dos veces a su adversario, tuvo un 55% de efectividad en el primer servicio, cometió una doble falta y consiguió ganar el 73% de los puntos al saque. Además, obtuvo un 71% de efectividad, hizo una doble falta y logró ganar el 67% de los puntos al saque.

Etcheverry, quien actualmente ocupa el puesto 76 del ranking mundial, se aseguró, pase lo que pase en la final, ingresar en el Top 70 a partir de la próxima semana cuando se actualicen las posiciones.

La gran final del ATP 250 de Chile tendrá lugar desde las 19 de Argentina, cuando el platense salte a la cancha a enfrentarse ante el ganador de la otra semifinal que se disputaba entre Jaume Munar y el chileno Nicolas Jarry al cierre de esta edición.

Djokovic no jugará en Indian Wells

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del circuito mundial masculino, no jugará los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, luego de haber sido rechazado ayer su pedido de exención para ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el coronavirus.

En ese sentido, el actual senador del Partido Republicano en Florida, Rick Scott, anunció que se le negó al serbio de 35 años su pedido de exención para jugar en Indian Wells del 8 al 19 de marzo, y luego en Miami, del 22 de marzo al 2 de abril, según consignó el periódico deportivo español Marca.

El serbio, ganador de 93 títulos en su carrera, entre ellos 22 de Grand Slam, récord que comparte con el español Rafael Nadal, no compite en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami desde 2019, ya que en 2020 no se jugaron por la pandemia y en 2021 y 2022 no se lo permitieron por su negativa a vacunarse.