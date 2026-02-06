Vóley: Las Lobas se presentarán de local

Tras la victoria como visitante ante Bahiense del Norte y una doble fecha fuera de la ciudad, Las Lobas vuelven al Polideportivo Víctor Nethol para disputar dos partidos clave en la lucha por la clasificación a los playoffs de la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026. El conjunto tripero marcha séptimo con 9 puntos y llega en alza luego de dos triunfos consecutivos, con el objetivo de afianzarse en zona de clasificación y acercarse a los puestos de arriba. El domingo a las 21 recibirá a Bell, uno de los escoltas del torneo con 14 unidades, mientras que el lunes, en el mismo horario, enfrentará a Instituto de Córdoba, que suma 6 puntos. Las entradas pueden adquirirse por Autogestión o en boletería antes de cada encuentro, con valores diferenciados para socios y no socios.