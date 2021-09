Zielinski y un elogio que repercutió en el vestuario

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, repartió elogios a su plantel luego de la trabajosa victoria frente a Patronato por 2-1 en Paraná. El Ruso fue autocrítico con el rendimiento, reconoció que no jugaron bien, aunque al mismo tiempo valoró varios aspectos de sus jugadores, los cuales cayeron bien en el vestuario. En primer lugar, el técnico resaltó haber sumado 6 de 6 en los dos partidos como visitante: “Siempre la hemos peleado como una final, a veces se da y otras no, pero este equipo nunca te defrauda”, dijo. Esto último, “este equipo nunca te defrauda”, se repitió en el vestuario una vez que finalizó el encuentro, y los futbolistas lo volvieron a escuchar en la conferencia del DT pospartido.

Según pudo saber diario Hoy, los referentes se sintieron respaldados mas allá de no haber jugado bien y destacaron lo mismo que Zielinski. Con virtudes y defectos, aunque siempre con un objetivo claro, el Pincha volvió a responder y eso fue lo que el Ruso resaltó por sobre todas las cosas: “El equipo fue inteligente. Cuando no se puede jugar bien es importante trabajarlo y hoy lo hicimos, como pudimos. La realidad es que no somos más ni menos que nadie. Siempre la hemos peleado como una final, a veces se da y otras no, pero este equipo nunca te defrauda”. El contexto es bueno, el ambiente acompaña y los resultados se dan. Todos encaminados en busca de un objetivo.