¿Julia Fox personificará a Madonna en su biopic?

El 15 de septiembre de 2020 Madonna anunció a través de sus redes sociales que junto a Universal Pictures estaba trabajando en una película basada en su historia de vida. La verdadera historia no contada, tal el título del trabajo, tendría guión y dirección de la mismísima Reina del Pop.

“Quiero compartir el increíble viaje que me ha llevado la vida, como artista, música, bailarina. La música siempre estará en el centro de la película. Es la música lo que me mantiene en marcha y el arte lo que me mantiene viva. Hay tantas historias inspiradoras que nadie ha escuchado, y ¿quién mejor que yo para contarlas? Es fundamental compartir mi vida en forma de montaña rusa, con mi voz y mi visión”, dijo la estrella en ese entonces.

Lo cierto es que nada se supo de ese proyecto hasta hace unos pocos días, cuando Madonna se mostró con la actriz Julia Fox en sus redes sociales y anunció que salía a cenar con ella para “hablar de su película”.

“Fui a cenar con Julia para hablar sobre mi película, y aparecieron otras personas...”, comentó. En las fotos, se puede apreciar la complicidad que reina entre las dos mujeres, acompañadas de varios amigos de la cantante: Antonio Brown, Floyd Mayweather, y también de Kanye West, a quien se lo vincula en este momento con Julia (de hecho estas fotos sirvieron para confirmar el romance entre la actriz y el rapero, que pasó de pedirle una segunda oportunidad a Kim Kardashian a esta nueva relación en cuestión de días).

¿Será Fox Madonna en la ficción? Por ahora no está confirmado. Luego de esta publicación en la red social de la intérprete de La Isla Bonita, fuentes cercanas a la película negaron la posibilidad. “Julia Fox está siendo considerada para el papel de la actriz Debi Mazar, la amiga de toda la vida de la cantante”, dijeron. Madonna y Mazar se conocieron “en los años 80 en un club nocturno de Nueva York donde Debi trabajaba en ese momento”, informaron. Desde entonces nunca se han separado, la actriz incluso ha protagonizado varios clips de Madonna como Music o True Blue.