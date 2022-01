Adrián Suar habló sobre el abuso de su hijo: "Sabemos quién es el culpable"

Hace tres meses, el actor Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Adrian Suar, contó públicamente en Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, el abuso sexual que sufrió cuando tenía 7 años.

En una entrevista para CNN, Suar fue consultado sobre la revelación de su hijo y brindó algunos detalles de lo sucedido:

“Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”, reveló.

Para luego ahondar en el momento en que Toto les contó sobre estos episodios: “Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, con la madre, ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años, no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar: ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan. Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento”, advirtió Suar.

Fue ahí, cuando Marcelo Longobardi preguntó si sabían la identidad del abusador y el Chueco expresó: “Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones, pero después hablamos con mi hijo y, como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo”.