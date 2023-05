Agustina Agazzani: “Todo es parte de un plan perfecto”

Un plan perfecto, la exitosa obra protagonizada por Pedro Alfonso, Paula Chaves y gran elenco, se presentará este domingo en el teatro Coliseo Podestá tras una exitosa temporada en Carlos Paz y funciones en Montevideo, Uruguay. Agustina Agazzani contó detalles de su participación en ella.

—Antes de hablar de tu personaje, contame, ¿cómo fue para vos vivir la temporada en Carlos Paz y ahora salir de gira con la obra?

—La temporada fue una experiencia increíble, de mucho aprendizaje y crecimiento; no solo estaba actuando en teatro por primera vez con todo lo que eso conlleva, sino que lo estaba haciendo todos los días y con doble función cada día. ¿Quería experiencia? ¡Ahí tuve de sobra! (risas). Ahora estar de gira en otro país, y preparándome para calle Corrientes, ¡llegué! No lo puedo creer, el sueño de toda mi vida.

—En esta línea, te fuiste de ­Córdoba para seguir tus ­sueños y volviste para ser parte de la obra más exitosa ¿Cómo lo viviste?

—Tengo una forma muy mágica de ver la vida, creo que todo es parte de un plan perfecto, y haber vuelto a Córdoba con una obra que se llama así no es casualidad, es creer o reventar. Todo es fruto de mucho esfuerzo, estudio y mucha pero mucha fe en mí y mi sueño, muy agradecida me siento.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

—Lo que más me gusta de mi ­personaje son los cambios de humor impredecibles que maneja, lo que me desafía a jugar con la versatilidad constante arriba del escenario. Me divierto mucho siendo Mía.

—¿Cómo se vive la previa y el durante de la obra?

—Somos un grupo hermoso, muy amigos y compañeros. Trabajar con humoristas es estar escuchando chistes las 24 horas, es fabuloso tener un motivo para reírse en cualquier momento. Y durante la obra los chistes no cesan, el público ni se entera, pero durante escena no paramos de hacernos reír y tener que contener la tentada. Es genial todo.