Ale Rath: “Me interpela y estimula un cine que va más allá de sus prejuicios”

Disponible en Cinear Play y mañana a las 22 en Canal Encuentro, Manifiesto, de Ale Rath es una experiencia distinta que recupera el encuentro entre León Trotsky y André Bretón, el padre del surrealismo. Diario Hoy habló con Rath para saber más detalles de la original propuesta.

—¿Cuál es el cine que más te representa?

—No suelo pensar en términos de un corpus cinematográfico. Cada película es un mundo y las voy haciendo en función de las cosas que me interesan. Encuentro en el cine no sólo una forma de expresión sino también de pensar y de poner en tensión lo que uno piensa. Luego está el problema de si eso encuentra algún eco en el espectador, pero entiendo que eso ya no depende sólo de lo que yo haga o deje de hacer sino también del problema de la exhibición y la distribución.

Lo que puedo decir con seguridad es que me interpela y estimula un cine que va más allá de sus prejuicios, este concepto se lo escuché al director Hernán Rosselli, y me gusta mucho, un cine que no tiene un camino determinado de antemano, que puede ir transformándose en todas sus etapas. Suelo ser muy receptivo a la colaboración, me parece algo intrínseco a un arte colectivo como el cinematográfico.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente en Manifiesto?

—Me encantaría que perciban el espíritu lúdico y libre con el que fue realizada la película. Por momentos los textos son largos y difíciles de seguir pero son como mantras y cada subjetividad va a destacar unos sobre otros.

Lo importante es dejarse llevar por las imágenes y los sonidos y quedarse con ese núcleo del Manifiesto que escribieran Trotsky y Breton: la reivindicación de la libertad absoluta en el terreno del arte y la necesidad de revolucionario todo para la liberación definitiva del arte.

—¿Estás con algún nuevo proyecto?

—Estoy desarrollando dos documentales, uno del que todavía no puedo adelantar mucho y otro que reconstruye la relación de mi hermana y mía con mi viejo, que fue Christian Rath, un dirigente trotskista fallecido hace un par de años, y nuestra relación con la política y el marxismo. En el encierro pandémico también escribí una ficción sobre relaciones de poder y amor en el marco de un conflicto fabril.

PELEA DE CHICAS

Divertida comedia que relee, en tiempos de empoderamiento femenino, clásicos como El club de la pelea, Karate kid y hasta Rocky, a partir de la desafortunada historia de Anna (Malin Akerman), una mujer que lo ha perdido todo hasta que ingresa a luchar en un club que terminará conteniéndola y transformándola. Cining Cinemark Hoyts.

PELÉ

Documental simple y muy convencional, que explora la carrera mundialista del ídolo del fútbol brasileño, sin profundizar, verdaderamente, en los claroscuros de su vida. Una película desabrida, políticamente correcta, que en algunos pasajes, como las imágenes que corresponden a festejos populares en dictadura, vuela un poco. Netflix.