Green day lanza una sorpresa

Durante el 2020, la banda Green day presentó un disco certero titulado Father of all motherfuckers, ahora innovó presentando una canción con su inherente clip. La obra en cuestión se llama Heres comes the shock, los muestra en un clip practicando aerobic bajo una canción punk.

Sobre los tiempos de pandemia, el líder de la banda, Billie Armstrong, develó que estuvo bien activo, compuso canciones, y se reunió con los compañeros de la banda en un estudio para grabar las pequeñas obras que fueron surgiendo. De esta manera, junto a Mike Dirnt y Tré Cool retornaron a los sonidos punk que caracterizaron su surgimiento a finales de los 80.

Antes de la pandemia imperante, ellos iban a viajar con destino a Asia donde tenían proyectados una serie de shows que fueron suspendidos.

A lo largo de su carrera, la formación vendió más de 90 millones de discos alrededor del mundo y fueron considerados como una de las bandas más influyentes en la juventud de Estados Unidos.