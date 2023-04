Alfa le dijo que no al Bailando

La edición 2022 de Gran hermano (que consagró ganador a Marcos Ginocchio en una final que tuvo récord de rating y que fue todo un suceso) ya terminó, pero todo lo que tiene que ver con sus participantes no.

Aquí y allá llegan propuestas a los exparticipantes. Por ejemplo, a uno de los participantes más polémicos le llegó la invitación de participar en la próxima edición de Bailando por un sueño y dijo que no. Se trata de Alfa quien dio una rotunda negativa frente al convite. Y justificó: “No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos 20 pasos que tuve que hacer ahí... ¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”.