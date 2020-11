Asesinaron al actor Eddie Hassell

El actor, conocido por su participación en las películas The kids are all right y Jobs, y en las series Bones y Surface, falleció en la madrugada del domingo tras recibir un disparo en lo que se cree que habría sido un un intento de robo en Texas, Estados Unidos.

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante al portal Variety, quien explicó que el incidente con el arma de fuego está siendo investigado. Según se cree, el joven actor de 30 años fue tiroteado por asaltantes que intentaron robarle el auto, por lo que el hecho está siendo investigado.

Además, de acuerdo al New York Times, Hassell recibió un tiro en el abdomen cuando salía del departamento de su novia e inmediatamente fue llevado a un hospital, donde murió.

Nacido el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas, Hasell amaba el surfing y el skating. En lo que refiere a su carrera, interpretó pequeños papeles durante las décadas de 2000 y 2010, pero saltó a la fama por su caracterización de Clay en la película Mi familia, protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo, que fue candidata a cuatro premios Oscar y ganó dos Globos de oro.