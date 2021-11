BB Asul: “Las mejores canciones las escribí en pandemia”

Tras el lanzamiento de Focus, su último single adelanto, BB Asul presentó su primer disco titulado UWU y acaba de anunciar su participación en el próximo Lollapalooza. Diario Hoy habló con ella para conocer más de su trabajo.

—¿Cómo estuviste conectada con la música en estos tiempos de Covid-19?

—Tal vez fue la vez que más estuve conectada con mi música, para mí fue un momento muy bueno para escribir, para crear, para hacer cosas. No al principio, que estaba en plan de no querer hacer nada y ver series todo el día, pero después sí, escuchando mucha música nueva, tenía mucho tiempo libre y se dio para hacer muchas cosas.

—¿La inspiración aparecía en pandemia?

—Tenía una mochila llena de cosas para decir y no me faltaban situaciones para contar, sí me costó volver agarrarle la vuelta para escribir, pero siento que las mejores canciones las escribí ahí, sola, con el celu, no había nada para hacer. Igual por suerte esto se está normalizando, porque soy un bicho social, pero la soledad sirvió y necesitaba salir para buscar material.

—EP reciente y ahora se anunció que serás parte del Lollapalooza, ¿cuál era tu relación con este icónico festival?

—Yo era la moza de los camarines del ­Lollapalooza.

—Entonces ahora habrá otra persona en tu lugar...

—Y la voy a tratar muy bien (risas), te lo juro, voy a hacer lo imposible. Cuando estaba ahí, veía a los artistas en sus camarines y decía qué bueno eso, hay un lugar donde hacen masajes e imaginaba estar ahí. Más allá de esto, el año pasado no se hizo, y estar en un festival tan masivo con gente de mi generación me enorgullece mucho, tocar ahí me encanta.