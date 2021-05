Billboard Music Awards 2021: Seguí la premiación en vivo

Los Billboard Music Awards 2021 tiene lugar este domingo en Los Ángeles, California. La gala ha generado mucha expectativa entre los fanáticos de la música, pues además de lo versátil de los nominados, habrá shows en vivo por parte de BTS, Karol G y The Weeknd.

A continuación te contamos a qué hora y dónde ver el evento, la lista de nominados y más detalles sobre todo lo que transcurre previo y durante la gala.

Doja Cat 'incendia' el escenario durante su presentación

"Kiss me more" fue el tema con el que Doja Cat 'incendió' una noche que promete muchas sorpresas. Destaca que al show de la artista de 25 años se sumó Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA.

Nick Jonas da la bienvenida a la premiación

La premiación arrancó de forma sublime, pues la presentación de Nick Jonas, donde reconoció que el último año ha sido complicado debido a la pandemia, fue muy aplaudida por los televidentes.

The Weeknd, el más nominado

Este año The Weeknd lidera la lista de nominados, pues el cantante fue considerado en 16 categorías, entre ellas a Mejor Artista, Mejor Álbum Billboard 200 por el material After Hours y Mejor Canción Hot 100 gracias a su exitoso sencillo "Blinding Lights", el tema número uno del año pasado.

Mientras que Bad Bunny es el favorito para coronarse con el premio a Mejor álbum latino, categoría para la que fue nominado en tres ocasiones por los discos que lanzó en 2020: YHLQMDLG, Las que no iban a salir y El Último Tour del Mundo.

Lista de ganadores:

Artista Top del Hot 100: The Weeknd

Top Artista Latina Femenina: Karol G

Canción Más Vendida: Dynamite - BTS

Mejor Artista en Redes Sociales: BTS

Mejor Artista Latino: Bad Bunny

Mejor Grupo: BTS

Mejor Artista Country Femenina: Gabby Barrett

Premio "Icon": Pink

Mejor Canción en el Top 100: "Blinding Lights" de The Weeknd

Mejor Canción de Rap: “Rockstar” de Dababy y Roddie Ricch

Artista de la Década: Drake

Mejor Artista de Rock: Machine Gun Kelly

Álbum Billboard: Shoot for the Stars, Aim for the Moon de Pop Smoke