Bruno Heller y Danny Cannon cuentan detalles de Pennyworth

El 28 de febrero vuelve a Starzplay Pennyworth, la serie centrada en un joven Alfred, el eterno acompañante de la familia de Wayne (Batman). Diario Hoy dialogó en exclusiva con Bruno Heller y Danny Cannon, creadores del show.

—¿Cómo lograron el balance entre el universo de superhéroes y la acción del programa?



—Bruno Heller: Creo que lo que hicimos fue olvidar el género y pensar en los dilemas del personaje, ubicándolo en un contexto de espías, intriga, política y guerra. La historia va por ahí, el camino es claro y no nos preocupamos por si era o no aceptado en el género. Intentamos empujar sus límites y de eso sale un nuevo sabor; no sé si es “rico”, pero sí es distinto.



—Generalmente una segunda temporada sirve para hacer algunos ajustes, ¿fue este el caso?



—Danny Cannon: Si hacemos una autopsia de la primera temporada, habría que sacar cosas del “cuerpo”. Pero hay otras cosas que ingresaron automáticamente en la segunda. Tratamos de mantener el set vivo, con un twist DC, en realidad fue más fácil.

—¿Siempre estuvo en su mente incluir cuestiones políticas en el programa?



—BH: La guerra civil es como una continuidad del conflicto interno de los personajes, un conflicto que tiene a la libertad y al encierro como claves. Algo que también sucede en muchas familias, por ejemplo. En otros programas inspirados en este universo tal vez son más abstractos, pero nosotros decidimos incluirlo. Estos personajes en guerra, además, tienen una guerra en sí mismos.

—¿Creen que la industria del cine cambió por las películas de superhéroes?



- DC: Considero que esa es una pregunta política. En realidad, pienso que no es un tema de superhéroes, sino de presupuestos. Cada vez son más caras. 200 millones de dólares, con eso podes hacer nueve películas más pequeñas. Y es loco que lo diga porque trabajo para la industria, pero creo que la industria del cine se convirtió en un superhéroe, y es un riesgo.



- BH: Es muy difícil hacer pequeñas películas, porque las películas de superhéroes generan fantasía y los espectadores quieren más y más.