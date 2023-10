Camila Lattanzio y una amenaza a Maxi y Juli de Gran Hermano

Las aguas entre los exparticipantes de Gran Hermano 2022 están bastante movidas. Mucho pase de facturas, posibles romances e infidelidades, celos y demás, entre algunos de ellos. Y tanto es así que luego de conocerse el episodio que vivió Maxi hace poco más de una semana y de que Camila Lattanzio apareciera como una posible tercera en discordia entre él y Juliana, separados nuevamente hace muy poco, la propia Camila lanzó una fuerte advertencia contra ellos. “A mí me llegó un video, que no lo voy a mostrar, que hoy se lo dije a Juliana en la cara”, comenzó diciendo. Y agregó: “No, no lo voy a mostrar porque puede arruinar muchas cosas, quema real todo. A estos dos se les puede salir la careta en cualquier momento”. Y ahí sí lanzó una amenaza sin vuelta: “Ojalá que no hablen más de mí, que no me metan, porque muestro este video”. Y deslizó: “Yo te puedo decir que por ejemplo tenés una visión mía de una manera, y con este video la careta se te da vuelta... Algo íntimo de ellos que a mí me llegó, que si yo hubiese querido cámara, ya lo hubiese mostrado, la hubiese mandado al muere desde el primer momento... Cosas que no te imaginás. No voy a decir nada, es de ellos dos, que se les puede dar vuelta la careta”.