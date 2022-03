Carmen Sánchez Viamonte: “La música me parece una terapia”

Durante una charla con este multimedio, la intérprete y compositora platense Carmen Sánchez Viamonte recorrió su trayectoria y dio a conocer el concierto que compartirá junto a Sofía Viola. La cita obligada será el 19 de marzo, a las 21, en El Teatro Bar de La Plata, ubicado en la calle 43 entre 7 y 8.

—¿Cómo pensás la música?

—Íntimamente, la música me parece una terapia, es la vía por la que mejor expreso lo que me pasa o lo que pienso, un espacio de catarsis, un lenguaje paralelo para decir las cosas y una forma particular de mirar y nombrar el mundo. También la pienso como una forma más de vincularnos, de comunicarnos con los demás y de generar relaciones. ¿Qué hay más lindo que una multitud cantando algo en conjunto? Incluso si es una canción de cancha, eso para mí es música. O escuchar una canción y sentir que dice exactamente lo que te pasa. O cantar algo y sentir que te desahoga. El sentido de comunión y conexión que genera es desde donde más me gusta pensarla.

—¿Qué te pasó de interesante en estos meses de aperturas, vueltas a los escenarios ­pospandemia?

—Lo más trascendental que me pasó en esta situación es que durante la pandemia llegó a su fin mi última banda (La Sánchez Viamonte), y a partir de eso se movilizaron muchísimas cosas dentro de mí que empezaron a reflejarse en el exterior. Principalmente, en qué lugar quiero ubicar la música en mi vida y de qué forma quiero presentarla a los demás.

—¿En qué desafíos artísticos estás inmersa?

—En relación con la respuesta anterior, actualmente estoy revisando con qué formación quiero presentarme, qué tipo de música quiero hacer, para qué y para quiénes. Canciones hay un montón, siempre. En este momento, el desafío es llegar a grabarlas y presentarlas al mundo en la forma y tiempo que deseo, estamos trabajando mucho en pos de eso.

—¿Cuáles son las expectativas con respecto a este evento junto a Sofía Viola?

—No dudo de que va a ser un encuentro hermoso. Aunque no nos conocemos personalmente, siempre me gustó mucho lo que transmite Sofía en sus canciones, siento que tenemos una búsqueda similar con esto de transmitir algo, intentar movilizar a quien escucha. Además, ella es una música espectacular con más trayectoria que yo y siempre me resulta muy valioso y agradezco compartir y aprender de estas personalidades.

—¿Qué detalles podés precisarnos sobre el repertorio?

—Siempre intento armar el repertorio en base a cómo me siento en cada momento. En ese sentido, siempre quiero tocar todas las canciones nuevas, ¡pero no se puede! Así que me conformaré con dar solo algunos adelantos, y el resto de la lista será conformado tanto por canciones de mis discos solistas (Episodios del deshielo, Eva) como por canciones de mi exproyecto La Sánchez Viamonte.

—¿En qué materiales estás trabajando en la actualidad?

—Estoy grabando un disco de diez canciones que apuntamos a lanzar a mediados de este año, pero mientras tanto dosificaremos las ganas con algunos adelantos, acompañados por algunos videoclips. Es muy emocionante, estamos muy contentos con como se viene dando todo.

—¿Qué sensaciones te rodean ante este show de grandes dimensiones?

—Siempre un poco de vértigo, pero es una sensación linda y que espero nunca perder, significa que lo que estás por hacer es importante, al menos para vos misma. Después, una vez que estoy ahí, la paso bárbaro y me divierto mucho.