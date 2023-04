¿Conflicto en puerta entre Bad Bunny y Harry Styles?

La superestrella y rey mundial del reggaetón, Bad Bunny, no para un minuto. De hecho, fue uno de los platos fuertes del festival Coachella, que se está llevando a cabo en la ciudad de California. El puertorriqueño desplegó en vivo todo un arsenal escenográfico y coreográfico que dejó boquiabiertos a más de uno; por ejemplo, juego de pantallas, láser, fuegos artificiales y hasta la aparición de una moto de agua en el escenario. Y además de hacer delirar a sus miles de fans que se acercaron a verlo, escucharlo y disfrutarlo, dejó un mensaje misterioso que parecería estar dirigido a otra estrella musical: se trata de Harry Styles, ícono actual del pop. Ocurre que en plena perfomance musical —para ser más exactos, durante su canción El apagón—, Bad Bunny mostró a través de las pantallas gigantes del escenario un misterioso y provocativo tuit. ¿Qué decía ese posteo? “Buenas noches, Benito (nombre verdadero de Bad Bunny) pudo haber hecho As it was, pero Harry nunca pudo haber hecho El apagón”. Obvio que todo fue replicado inmediatamente por las redes y las aguas se dividieron. Porque algunos celebraron la ocurrencia del puertorriqueño y otros la criticaron diciendo que solo quería llamar la atención. Vale recordar que Styles ha encabezado en ediciones anteriores el cartel de dicho festival, pero esta vez no fue de la partida. Por el momento, ni Bad Bunny ni Harry se han manifestado públicamente al respecto. Y es sabido que con Bad Bunny cualquier cosa puede pasar. Puede darse un conflicto entre ambos o bien pueden llegar a tener un tremendo feat en la canción de uno u otro para delirio de sus fans. Lo que sí se puede dar por seguro es que esto tendrá nuevos capítulos.