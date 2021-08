Dani La Chepi es acosada en redes sociales

La influencer y actriz Dani La Chepi se mostró muy angustiada y preocupada debido a una usuaria de Instagram que la acosa todos los días, envíandole insultos y mensajes de odio a través de mensajes privados.

“Por favor lean esta mujer. Todos los días me escribe, todos los días. Es espectacular. Se toma el tiempo de mirar todas las historias y comentarlas”, dijo al borde del llanto.

En el mensaje de la "hater", se pueden leer algunos de las agresiones que utilizó contra La Chepi: “raquítica e infeliz”, “andá a un psiquiatra”, “figureti e ignorante”, “el canal ni sabe quien sos”.

Acto seguido, la influencer que pronto se sumará al equipo de Bake Off, dejó un mensaje para todos sus seguidores: “Laburen el autoestima todos los días porque estos seres existen en todos lados, no sólo en las redes. En tu laburo con amigos, en familia y no me voy a cansar de repetirlo. Laburenlo”.

La ex participante de Masterchef Celebrity Argentina ya había pasado por algo similar durante su participación en el programa. Mientras la competencia de cocina estaba al aire, recibía constantes mensajes de odio contra su novio.