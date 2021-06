Daniel Rosenfeld tras los pasos de Güemes

Canal Encuentro estrena hoy a las 22 (con repeticiones en días sucesivos) Ensayo para Güemes. Se trata de un homenaje al General Martín Miguel de Güemes, figura clave de nuestra independencia, a 200 años de su muerte. Protagonizada por Mercedes Morán y Leonardo Sbaraglia y bajo la dirección de Daniel Rosenfeld, con quien hablamos para saber detalles del proyecto.

—¿Es la primera vez que escribís el guion de una película junto a otra persona como acá?



—No, siempre lo hago, porque disfruto trabajar en equipo, y luego se incorporó en una segunda instancia Mariano Llinás y fue algo muy placentero.

—Que además él está trabajando con películas asociadas a la historia y la música…



—No sabía nada, no tenía idea y tampoco me lo dijo él, y me enteré ayer.



–Entre ambos logran acercar, más allá de la búsqueda de los personajes, una mirada distinta sobre Güemes, ¿cómo pensaste esto?



–Lo que me interesaba era generar un trabajo que dispare preguntas y no respuestas, sobre Güemes, sobre la figura heroica, en el primer texto que escribí había citas sobre esto de Ralph Waldo Emerson y Thomas Carlyle, sobre la construcción de las figuras heroicas. Me parecía interesante hacerse preguntas en torno a eso, sin armar un Güemes de bronce, sino humanizarlo y sacarlo de la solemnidad Algo lúdico era una buena manera de narrar también.



—¿Con qué te gustaría que se quede el espectador de la propuesta?



—Supongo que con preguntas, me parece. Cuando filmo trato de investigar también para mí, y creo que se logra un rompecabezas no cronológico sobre qué podía estar sintiendo más allá de las cosas que se conocían, humanizándolo.

