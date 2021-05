Daniela Muttis, tras los pasos de Narcisa Hirsch

Reflejando la vida y obra de Narcisa Hirsch, la directora Daniela Muttis propone un viaje documental sobre su obra. En diálogo exclusivo con diario Hoy, la realizadora cuenta detalles de la propuesta que se verá en Cine Virtual de PCI.

—¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre y con Narcisa?



—Esos materiales estaban en sus carretes fílmicos, poco había en video, y cada vez eran más. Yo hablaba de ellos con mis amigos y me daba cuenta qué poco conocían de su obra, así que desde el comienzo me dije que había que hacer un documental sobre ella, pero iban pasando los años y nuestra actividad se hizo cada vez más intensa, haciendo proyectos, películas y por supuesto se atrasaba mucho ese proyecto, de cualquier manera la fui filmando en todos esos años, tengo mucho material guardado, era muy difícil para mí hacerlo con ella tan cerca, así que cuando decidí volver a vivir en mi ciudad, Mar del Plata, me encerré un mes entero y lo terminé, tomando la perspectiva de alguien que quiere hacer conocer una gran caja de universos preciados.

—¿Fue complicado elegir a los entrevistados?



—Me enfoqué en los inicios de sus experiencias artísticas, podría haber tomado otros como Claudio Caldini, Horacio Valereggio, pero preferí quedarme con Marie Louise Alemann, que fue su gran amiga en todas esas experiencias, y Horacio Maira, que fue el camarógrafo de casi todas sus películas. Marie Louise cuenta con mucha sensibilidad todo el recorrido de ellas y el cine, y Horacio aborda con mucha claridad el proceso del cine experimental y cómo tuvo que adaptarse para crear un lenguaje nuevo y poético, ya que él venía del cine comercial.

