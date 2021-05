Sara Ramírez interpretará al primer personaje no binario en la nueva miniserie de "Sex and the City"

La actriz mexicana-estadounidense Sara Ramírez, conocida por su papel como la cirujana "Callie" Torres en "Grey's Anatomy", será el primer personaje de género no binario de la miniserie sobre "Sex and the City" que se llamará "And Just Like That...". La miniserie, basada en la icónica tira de fines de los 90, se encuentra en producción para la plataforma de streaming HBO Max.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, Ramírez se unirá al elenco que integran las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes repetirán sus roles de Carrie, Miranda y Charlotte de la serie original.

La nueva propuesta tendrá diez episodios y seguirá al grupo de amigas -sin la presencia de Kim Cattrall como Samantha luego de que trascendieran sus críticas a los ejecutivos de "Sex and the City" y los conflictos personales que existen con sus excompañeras- en esta actualidad como mujeres de cincuenta y tantos.

En esa trama, Ramírez será Che Diaz, que trabaja como comediante de stand-up y conduciendo un programa de radio en el que el personaje de Sarah Jessica Parker es una invitada recurrente, y que influenciará la forma en que la protagonista y sus amigas perciben el mundo contemporáneo atravesado por el cuestionamiento a los roles de género.

La miniserie será producida por Michael Patrick King, quien escribió y realizó ambas secuelas cinematográficas de la franquicia estrenadas en 2008 y 2010, y que esta vez ocupará ese rol junto a las tres actrices principales.