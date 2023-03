Demi Moore se mudaría a la casa de Bruce Willis debido a la enfermedad del actor

Los últimos años han sido difíciles para el reconocido actor Bruce Willis. Sucede que hace años lo aqueja una enfermedad. Primero no se supo muy bien qué era y cómo afrontarla. Se habló de afasia, hasta que, hace unos meses, finalmente el diagnóstico dio con el mal que aqueja a la estrella de Hollywood y que lo hizo retirarse de manera definitiva de la actuación y de los sets de filmación. Se trata de demencia frontotemporal. En aquel momento el comunicado expresó: “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Y una fuente cercana a la familia expresó: “El objetivo con Bruce es mantenerlo activo. Tiene una agenda ocupada con actividades todos los días. Se aseguran de que tanto su cuerpo como su cerebro estén ejercitados”.

Ni bien se conocieron los problemas de salud del protagonista de Duro de matar, toda la familia se mostró cerca y muy unida. La familia de la estrella está compuesta por su esposa Emma Heming Willis; sus hijas, Mabel, de diez; y Evelyn, de ocho; además de su exesposa, Demi Moore, y sus hijas Rumer, de 34 años; Scout, de 31; y Tallulah, de 29. Todos se han concentrado en “ayudarlo a vivir una vida lo más plena posible”, según expresa un comunicado de hace unas semanas.

Pues bien, justamente entre semana se conoció la noticia de que la ex de Bruce, la actriz Demi Moore, tomó la decisión de irse a vivir junto a él y su actual pareja, Emma Heming. Moore y Willis estuvieron casados durante casi trece años. Y se ve que han cultivado un vínculo que trasciende la situación conyugal. A través del portal Daily mail fue que se conoció la novedad. “Demi se mudó y no se irá hasta el final”, aseguran en el portal, de acuerdo a lo dicho por una fuente cercana a la actriz. “Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido”, sostuvo el mánager de Moore, en declaraciones a dicho portal. Y se agrega allí: “Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”.

Pero por fuera de ello, Emma publicó en su Instagram: “Cortemos este rumor de raíz. Esto es una tontería. Por favor, basta”. Más allá de lo dicho por Heming, las especulaciones sobre la mudanza suenan cada vez más fuertes. Ya durante la semana ella había salido a pedir a los paparazzis y fotógrafos un poco de consideración. “Si estás a cargo de alguien con demencia, sabés lo difícil y estresante que es sacar a esa persona al mundo y hacer que se mueva con seguridad, incluso para tomar un simple café”, expresó. Y agregó: “Se que es su trabajo, pero mantengan la distancia. Por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea. Simplemente no lo hagan, denle espacio. Dejen que nuestra familia, o quien sea que esté con él, pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad. Ese es mi comunicado público”.

Bruce Willis nació en Alemania Occidental en 1955, pero su familia se mudó a New Jersey cuando él tenía apenas dos años. Es una de las figuras más conocidas y queridas en la escena. Comenzó su carrera actoral en la década de los ochenta y estuvo activo durante más de cuarenta años, hasta 2022, cuando tuvo que retirarse debido justamente a estos problemas de salud. Aunque en un principio no podían dar con el diagnóstico exacto.

Protagonizó varios filmes importantes, como Pulp fiction, Sin City, Doce monos, El quinto elemento, Armageddon, Sexto sentido, entre otros. Pero, sin dudas, la historia del cine le tiene un lugar reservado para siempre por su interpretación como el oficial John McClane en la saga Duro de matar. Imposibles de olvidar muchas de aquellas escenas que sin dudas han quedado en la retina y en el corazón de más de un cinéfilo. Aquel filme lo catapultó para siempre a la fama hollywoodense.

Hace poco fue la propia pareja del actor la que aprovechó sus redes para hablar sobre la enfermedad de Bruce. Dijo, entre otras cosas: “Y, ya que estoy en eso, voy a crear conciencia sobre FTD y para los cuidadores, que son héroes anónimos por ahí. Y luego voy a convertir mi dolor, mi ira y mi tristeza y haré algo bueno en torno a algo que se siente menos. Entonces, cuiden este espacio, porque no vine a jugar”.

Rumer, la hija mayor de Bruce Willis, a punto de ser madre

Si bien nada puede aplacar el dolor y lo que significa afrontar la enfermedad que está sufriendo el actor, al menos en la familia hay un motivo para festejar. Ocurre que Rumer, de 34 años, hija de Bruce y de Demi, está pronta a ser madre. Ella está en pareja con el músico Derek Richard Thomas y será el primer nieto de Bruce.

Por su lado, hace poco la que se refirió al respecto fue Moore, quien expresó en las redes, tras un posteo de su hija: “Entrando en mi era de abuela chiflada, desquiciada y atractiva”. Esto sin lugar a dudas traerá un poco de sosiego y de felicidad a la familia, en medio del tremendo momento que está transitando. Se agranda la familia y no hay dudas de que ello hará muy feliz al abuelo Bruce.